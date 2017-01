Glad Wozniacki ser frem efter brudt Melbourne-forbandelse

- Hvert år siden jeg var i semifinalen, er jeg gået en runde kortere her i Australien, så nu er der kun en vej. Jeg må gå hele vejen til finalen, det må være det, der skal ske, siger hun efter kampen.

Danskeren var tilfreds med sin præstation mod australieren Arina Rodionova, som hun på en time og seks minutter kvaste med 6-1, 6-2.

Spørgsmål: Du snakkede inden kampen om, at du skulle spille aggressivt. Hvordan gik den del af dit spil i dag?

- Jeg servede godt, og det gjorde, at jeg fik mange gratis point. Der kom også mange nemme returneringer tilbage, som jeg kunne gå ind og presse hende på, siger Wozniacki til Ritzau.

Kampen havde mange lange dueller, som Wozniacki oftest trak sig sejrrigt ud af.

- Hun prøvede at bryde min rytme, og jeg kunne godt mærke, at det tog lidt tid at vænne sig til forholdene. Men jeg fik heldigvis styr på det, og jeg er meget tilfreds med at have vundet, siger hun.

Som så mange gange før fungerede arenaerne i Melbourne nærmest som stegefade på en dag, hvor temperaturen visse steder på anlægget rundede 40 grader.

Og det var ifølge Wozniacki ikke svært at mærke ude på banen.

- Boldene begyndte at flyve lidt rundt, og jeg tror, at det var på grund af varmen. Det var meget anderledes at spille i dag, end det har været de sidste par dage, siger hun.

I næste runde står danskeren over for den unge kroat Donna Vekic.

De to har kun mødt hinanden en gang før - det var ved Australian Open i 2013, hvor Wozniacki vandt i to sæt.

- Jeg kan godt huske den kamp her for nogle år siden. Nu skal jeg bare hjem og se noget video af hende, og så tager vi den derfra, siger den tidligere verdensetter.