Dansk Boldspil-Union pegede ligesom 41 andre medlemslande på slovenske Aleksander Ceferin som ny præsident for Uefa.

Glad DBU-formand tror på forandring efter præsidentvalg

DBU-formand, Jesper Møller, lagde en af de 42 Ceferin-stemmer i urnen, og han er glad for udfaldet.

- Det er naturligvis tilfredsstillende, for det var ham, der fik Danmarks stemme. Vi kunne også have levet med Michael van Praag (modkandidaten, red.), som jeg har stor sympati for.

- Men jeg tror, det er vigtigt med noget nyt udefra. Vi skal have forandringer i Uefa, så vi kan komme videre.

- Vi har fået ny Fifa-præsident og ny Uefa-præsident. Nu vil vi ikke bruge tiden på at snakke mere om politik og penge. Nu er det fodbold, det drejer sig om, siger Jesper Møller.

Det mødte stor kritik, da Uefa for nylig hastegennemførte en række ændringer i Champions League-formatet fra sæsonen 2018/2019.

Med den nye struktur får de fire største nationer flere hold med end tidligere, og det bliver sværere for mindre nationer at klemme sig ind i gruppespillet.

Muligheden for at ændre den beslutning vejede tungt, da Jesper Møller satte sin stemme, og han tror på, at det kan lade sig gøre.

- Ceferin skal først og fremmest have de andre 15 medlemmer af Uefas eksekutivkomité med, ellers kan han ikke ændre noget som helst.

- Jeg hæfter mig ved, at Van Praag, som er en af hovedarkitekterne bag ændringerne, ligesom Ceferin sagde, han ville gøre det om. Det er positivt, at begge kandidater vil ændre det.

- De er enige i, at processen er uacceptabel, og at beslutningen også er uacceptabel. Der er en klar forventning om, at de sætter handling bag deres ord, så vi får det lavet om, siger Jesper Møller.

48-årige Ceferin overtager resten af Michel Platinis valgperiode frem til marts 2019.