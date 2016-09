Glad Bendtner før Arsenal-kamp: Jeg er et godt sted

Den danske fodboldspiller er efter fire mislykkede sæsoner på klubplan i Juventus, Arsenal og Wolfsburg trådt et skridt ned på karrierestigen for at få gang i karrieren igen.

Og det er en tilfreds Nicklas Bendtner, der gør status efter knapt to uger som Forest-spiller.

- For at være helt ærlig er jeg et sted lige nu, hvor jeg er ret glad. Jeg får lov til at spille fodbold. Jeg har stadig tid til at opnå det, jeg gerne vil. Jeg har stadig tid til at bevise det, jeg skal.

- Det, håber jeg, bare kommer, så jeg kan sidde her igen om ti år og have et par trofæer i skabet, og at det hele har været en god historie, siger angriberen til BT.

Nicklas Bendtner har skrevet under på en toårig kontrakt med Nottingham Forest i den næstbedste række, Championship.

Her spillede danskeren også for ti år siden, da han som teenager blev udlejet fra Arsenal til Birmingham med succes.

Dengang var Nicklas Bendtner et ungt talent med store ambitioner.

Dem har han stadig, selv om karrieren ikke helt har formet sig som håbet i klubregi, mens han har nydt stor succes på det danske landshold.

- Jeg har stadig ambitioner. Alting er ikke gået præcist, som jeg ville have det til, men det er en del af livet.

- Det er en del af at vokse. En del af fodbold. Der er mange ting, der spiller ind. Træneren, skader, holdkammeraterne.

- Det er en læringskurve, og man må være til stede dér, hvor man er i livet. Nu er jeg her. Og jeg vil gerne "reboote" og komme tilbage til at spille. Fodbold gør mig glad. Uanset hvilket niveau det er på, siger Nicklas Bendtner.

Danskeren er foreløbig noteret for to kampe som indskifter for Nottingham i Championship.