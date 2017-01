Giroud kopierer vild Mkhitaryan-scoring i Arsenal-sejr

Arsenal tog tredjepladsen med sejr over Crystal Palace i et opgør, hvor Olivier Giroud gjorde alle stumme.

Målet var af en kaliber, så det umiddelbart vurderet bliver svært at kåre årets mål i ligaen, hvor Arsenal har 40 point efter Chelsea og Liverpool med henholdsvis 49 og 43 point.

Hvis en fodboldfan et sted i verden har spillet på, at der inden for en uge to gange ville falde en såkaldt "skorpion-scoring" i Premier League, så har vedkommende nok også scoret kassen.

Det var nemlig den slags scoring, der var tale om - igen.

Normalt er det ikke hverdagskost i professionelle fodboldkampe, men i Premier League er der nu disket op med den akrobatiske scoring to gange inden for en uge.

26. december var det Manchester Uniteds Henrikh Mkhitaryan, der bragede bolden i mål ved at kaste sig frem, løfte bagbenet og hamre bolden i mål med hælen efter et indlæg, da United slog Sunderland.

Søndag var det så Girouds tur i det 17. minut af opgøret mod Crystal Palace, og Giroud leverede artisteri helt på højde med Mkhitaryan.

Alexis Sánchez sendte bolden ind i gæsternes felt, hvor Giroud efter sit løb var et skridt foran, da afleveringen faldt. Giroud smed sig frem og hamrede bolden i mål med hælen via overliggeren til 1-0.

Det var en af den slags mål, som tv-seere godt kan holde til at se et par gange i langsom gengivelse, og det gælder nok også for Arsenals manager, Arsène Wenger.

- Jeg har været forkælet over årene med alle de fantastiske angribere - Dennis Bergkamp og Thierry Henry.

- Man husker dem, fordi de er forbundet med specielle mål. Det her vil være Giroud-scoringen for evigt, siger Wenger ifølge AFP.

Arsenal gik herefter til pause foran og kom ud til anden halvleg i hopla.

Giroud sparkede halvlegen i gang med et smil på læben, og Arsenal fik mere at smile over efter en times spil.

Nacho Monreal stod for et indlæg, der blev rettet af i Crystal Palace-forsvaret.

Riposten endte hos Alex Iwobi, der headede mod mål, og da hverken Joel Ward eller James Tomkins kunne afværge på målstregen, var Arsenal foran 2-0.

Crystal Palace bed fra sig efterfølgende, hvor blandt andet Andros Townsend forsøgte sig, men Arsène Wengers tropper kørte planmæssigt sejren hjem og tog tredjepladsen.