Giroens førertrøje ærgrer sig over krigerisk tilnavn

Men sprinteren er knap så stolt over tilnavnet, han har fået for sin hurtighed, nemlig "Missilet".

- Jeg kan ikke lide kælenavnet, fordi "Missilet" har ordlyd af krig, siger Gaviria til fransk Eurosport ifølge TV2.

- Colombia er i forvejen et land, der kritiseres for krig, våben og væbnet konflikt, og i sport prøver vi at ændre det billede. Colombia er som alle andre lande, og det er ikke et tredjeverdensland, fortsætter Gaviria.

Den 22-årige rytter har imponeret med flere flotte sejre i 2017, og nu kom altså endnu én i karrierens første grand tour-løb for hans vedkommende.

Efter sejren bebudede han, at han havde i sinde at sove med den lyserøde førertrøje på, og han kunne endda nyde den mandag uden at skulle i aktion, da der var dømt hviledag.

Tirsdag står den på løbets første bjergetape, der slutter stejlt op ad Etna, og så må Gaviria efter alt at dømme indstille sig på overlade trøjen til en rytter, der begår sig bedre i et sådant terræn.

Giro d'Italia består af 21 etaper, og løbet slutter 28. maj med en enkeltstart i Milano.