Giro d'Italia får historisk start i Israel næste år

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mens det ikke er sjældent, at de tre grand tours (Giroen, Tour de France og Vuelta a España) starter i andre lande, så er det første gang nogensinde, at et af løbene lægger vejen forbi et land uden for Europa.

Nærmere detaljer om de tre etaper i Israel vil blive afsløret i næste uge, hvor Alberto Contador, som netop har stoppet karrieren, vil være med til at løfte sløret for planerne.

I 2012 startede Giroen i Danmark med tre etaper, mens løbet sidste år kunne fejre 100-års jubilæum.

Hollænderen Tom Dumoulin (Sunweb) tog sin første grand tour-sejr i karrieren i årets Giro d'Italia.