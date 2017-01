Ghana-spillerne fejrer André Ayews afgørende 2-1-mål i sejren over DRCongo.

Ghana og Egypten er klar til Africa Cup-semifinalen

Ghana og Egypten er som de to sidste hold klar til semifinalerne i Africa Cup of Nations. Det står klar efter søndagens to sidste kvartfinaler.

Her vandt Ghana og Egypten over henholdsvis DRCongo og Marokko.

Hos Ghana var det en scoring af hver af de to Ayew-brødre, der betød, at ghaneserne vandt 2-1 over DRCongo i kvartfinalen i Oyem.