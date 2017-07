Galaxy-boss holder døren åben for kontraktløs Zlatan

- Vi har et fantastisk forhold til Zlatan og hans agent. Han elsker vores klub, og han elsker LA (Los Angeles, red.). Vi er interesserede i ham, siger Chris Klein ifølge AFP.

Præsidenten for fodboldklubben Los Angeles Galaxy, Chris Klein, siger, at døren står på vid gab for den svenske stjerne Zlatan Ibrahimovic.

Præsidenten understreger dog, at svenskeren tilsyneladende ønsker at blive i Europa, efter at hans kontrakt med Manchester United er udløbet.

- Jeg tror - i øjeblikket - at han vil blive i Europa. Vores dør er åben for en spiller som ham. Vi har rettighederne til ham i vores liga. Vi må se, hvordan det går, siger præsidenten.

Svenskeren har tidligere været sendt til LA Galaxy på rygtebørsen.

Blandt andet da Los Angeles Times tidligere på måneden skrev, at Zlatan var tæt på en aftale med den amerikanske klub.

Ifølge mediet ville aftalen gøre den i øjeblikket kontraktløse angriber til den bedst betalte spiller i Major Leagues historie.

Dagen efter sagde Manchester Uniteds manager, José Mourinho, at han ville holde døren åben for den langlemmede angriber i den engelske storklub, hvis han kom sig helt efter en alvorlig knæskade, der satte en stopper for ham i den forgangne sæson.

Ibrahimovic havde en etårig kontrakt med Manchester United, som umiddelbart valgte ikke at forlænge aftalen på grund af skaden.

- Hvorfor ikke vente på så god en spiller, der har givet os så meget, sagde Mourinho forud for en venskabskamp mod netop LA Galaxy tidligere på måneden ifølge Reuters.

35-årige Ibrahimovic var Manchester Uniteds topscorer i sidste sæson med 28 mål i 46 kampe.

Som erstatning har klubben købt den belgiske angriber Romelu Lukaku fra Everton for 75 millioner pund.