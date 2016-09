GOG fejrer her en sejr i Aalborg i sidste sæson. Tirsdag aften kom denne sæsons første sejr.

GOG-herrer får snæver revanche over TTH Holstebro

GOG satte en føring på fem mål over styr på 12 minutter, men endte alligevel med at slå TTH Holstebro.

Dermed fik GOG også revanche for nederlaget til TTH Holstebro i DM-semifinalerne sidste sæson.

Kampen endte med at blive spændende helt til det sidste, selv om GOG i store dele af kampen var klart foran.

14 minutter inde i anden halvleg førte GOG med fem mål, lige som holdet også havde gjort det ved pausen. Med lidt over tre minutter tilbage udlignede TTH Holstebro, før Magnus Jøndal og Frederik Clausen sikrede GOG sejren i en hektisk slutfase.

- Vi blev bange for at vinde, da vi havde sejren inden for vores hænder. Vi ramte stolperne og skød lidt forbi, vi var så nervøse, siger GOG's cheftræner, Jakob Larsen, til TV2 Sport.

- Havde vi tabt kampen, havde det været ubærligt, tilføjer han.

TTH Holstebro indkasserede sæsonens første liganederlag efter at have været ganske overlegen i sejrene over Århus Håndbold og Tønder.