GOG dropper protest mod sen scoring mod TTH Holstebro

GOG kan ikke bevise, at den afgørende scoring i opgøret mod TTH Holstebro faldt for sent ifølge arena-ur.

- Vi mangler det endelige bevis for, at TTH Holstebros mål blev scoret, efter tiden var udløbet, siger GOG's direktør, Kasper Jørgensen, ifølge netmediet fyens.dk

Ledelsen i GOG Håndbold har besluttet at droppe sin protest over den sene scoring, der afgjorde håndboldkampen mellem TTH Holstebro og GOG forleden.

Den beslutning er dog ændret, efter at det er kommet frem, at tiden på tv-uret ikke nødvendigvis er synkron med tiden i arenaen, som er den tid, der er styret fra dommerbordet i hallen.

Ifølge fyens.dk har GOG fået besked fra DHF om, at det netop er arena-uret, der gælder.

Dermed skal GOG kunne bevise, at den afgørende scoring også faldt for sent i forhold til arena-uret og ikke kun i forhold til uret på tv-skærmen, hvis man skal have held med en protest.

- Og det kan vi desværre ikke, siger Kasper Jørgensen.

Sagen handler om, hvorvidt bolden var inde over stregen eller ej, før tiden løb ud mandag aften, da Jan Karlsson fra TTH Holstebro i sidste sekund afgjorde opgøret med sin scoring til 30-29-sejr til hjemmeholdet i opgøret i 888 Ligaen.

Fynboerne mente ikke, at bolden var over målstregen, før de 60 minutter var gået, og hos GOG mente man derfor efterfølgende, at resultatet burde være 29-29.

Via en optagelse af opgørets afslutning mente man i GOG at kunne bevise, at bolden ikke var over målstregen, da tiden på tv-uret gik på 60 sekunder.

Da det er uret i arenaen, som gælder, har man så altså i GOG opgivet at protestere over afslutningen og kampens resultat.