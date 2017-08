Fyret Viborg-træner: Jeg er da træt af det

- Jeg er da træt af at blive fyret, forstået på den måde at det var et sted, jeg var glad for at være.

Den nu tidligere træner er ked af at skulle forlade Viborg.

Onsdag meddelte den danske 1. divisionsklub Viborg FF, at den har fyret cheftræner Johnny Mølby.

- Omvendt er jeg også helt afklaret med, at det er betingelserne i topfodbold.

- Det er en klub og bestyrelses ret at træffe denne slags beslutninger, hvis de mener, der er noget andet, der er bedre, siger han.

Johnny Mølby er dog ikke færdig som træner.

- Nu skal jeg lige sunde mig, men der er ingen tvivl om, at jeg har lyst til at blive inden for fodbolden, og jeg vil også rigtig gerne være fodboldtræner igen, siger han.

- Fyringer er en del af det her, men det har på ingen måde afskrækket mig.

På klubbens hjemmeside siger Viborg-direktør Morten Jensen, at svingende resultater samt en manglende tro på, at Johnny Mølby var den rette mand til at vende den negative udvikling, var årsagerne til fyringen.

Johnny Mølby kom til Viborg i 2015, og i trænerens første sæson blev det til en flot ottendeplads i Superligaen.

Sidste sæson endte det dog med nedrykning fra den bedste række, da klubben samlet tabte over to playoffkampe mod Helsingør FC.

Umiddelbart efter nedrykningen i juni udtalte Viborg-ledelsen, at man havde tiltro til Johnny Mølby.

Nu er det alligevel endt med fyring, og klubbens assistenttræner, Steffen Højer, bliver konstitueret cheftræner med Ralf Pedersen som assistenttræner.