Fulgsang tryner Porte og Froome på hård bjergetape

Fuglsang forsøgte at køre væk en kilometer fra mål, men blev hentet, men i spurten på målstregen havde danskeren lige præcis benzin nok i tanken til at klemme cyklen først over stregen.

Astana-danskeren vandt med ganske få centimeter foran Porte og Froome, mens Aru kom ind som nummer fire.

Det er få sejre, Fuglsang har hentet de senere år, og Astana har generelt haft et resultatmæssigt fattigt år, som blev yderligere sort, da Michele Scarponi blev dræbt på en træningstur.

Derfor var det også en lettet dansker, som kunne notere en flot sejr.

- Der har været meget uheld for vores hold i år, så det var dejligt endelig se, at vi er konkurrencedygtige. Og dejligt at se, at vi var fremme med to mand på den første store dag i bjergene sammen med to af de helt store (Froome og Porte, red.), sagde Fuglsang til Eurosport få minutter efter sejren.

Danskeren roste hele Astana-holdet for indsatsen, og personligt var han super glad.

- Det er en stor lettelse for mig at vinde som Astana-rytter, sagde Fuglsang.

I den samlede stilling overtager Richie Porte førertrøjen. Han er 39 sekunder foran Froome, mens Fuglsang kravler op som nummer tre - 1 minut og 15 sekunder efter Porte.

Det blev en medrivende afslutning på en ellers rolig etape, da favoritterne ramte Mont du Chat-stigningen, som er uden for kategori, omkring 25 kilometer fra mål.

Allerede tidligt på stigningen måtte Thomas De Gendt i førertrøjen slippe favoritfeltet, så der skulle kæmpes om at overtage den gule trøje.

Alejandro Valverde åbnede favoritfesten allerede seks kilometer fra toppen af stigningen, og det blev starten på en masse små angreb fra større navne.

Jakob Fuglsang var godt kørende og kom væk, men holdkammerat Fabio Aru ville også vise god form. Han kørte op til Fuglsang, og sammen kørte de etapens lykkeriddere ind.

Mens Porte og Froome nærmede sig bagfra, stak en velkørende Aru af fra Fuglsang en kilometer fra toppen. Fuglsang koblede sig i stedet på Porte og Froome resten af vejen op.

Det hele skulle afgøres på den hidsige nedkørsel, hvor Aru blev hentet, og hvor Froome og Fuglsang var klart stærkest.

Få hundrede meter fra mål var alle fire samlet, inden Fuglsang trådte sig til en af karrierens flotteste triumfer.