Fuglsangs kaptajn vinder i Touren efter hård afslutning

Etapen blev præget af et udbrud på først otte mand, som senere blev reduceret til seks ryttere.

Med i udbruddet var kendte navne som Philippe Gilbert (Quick-Step), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Thomas Voeckler (Direct Énergie) og Jan Bakelants (AG2R).

Senere stak Bakelants og Gilbert af fra de øvrige udbrydere, og ved foden af den afsluttende stigning havde duoen et forspring på knap et minut til feltet med alle favoritterne i det samlede klassement.

Allerede to kilometer senere havde det jagtende felt med Sky-holdet som motor dog spist samtlige udbrydere, og så var det tid for favoritterne til at folde sig ud.

Sky blev ved med at sætte højt tempo for at forhindre eventuelle angreb, så holdet kunne beskytte den gule førertrøje, Geraint Thomas, og ikke mindst sidste års vinder, Chris Froome.

Jakob Fuglsang sad også med i gruppen, og to en halv kilometer før mål angreb danskerens holdkammerat hos Astana Fabio Aru og kørte væk.

Italieneren, der deler kaptajnrollen med Fuglsang på det kasakhiske hold, fik skabt et forspring på 15 sekunder, men senere angreb Chris Froome, hvilket satte Jakob Fuglsang og Nairo Quintana (Movistar) ud af spillet.

Jakob Fuglsang endte med at sætte mere end et minut til i forhold til Fabio Aru, der holdt hele vejen til mål, mens Chris Froome kørte sig i den gule førertrøje.

Briten er 12 sekunder foran Geraint Thomas, mens Fabio Aru er nummer tre, 14 sekunder efter Froome.

Etapen var et hårdt slag for Jakob Fuglsangs klassementsdrømme, da kaptajnvægtskålen hos Astana er tippet voldsomt i Arus retning.

Danskeren er 1 minut og 19 sekunder efter italieneren i klassementet.