Fuglsang vil skrue ned for interviews i sin Tour-jagt

For at slå sin syvendeplads fra 2013 kræver det så få forstyrrelser som muligt, og det vil blandt andet betyde mindre tid til at svare journalister på spørgsmål.

- Jeg er nødt til at være rolig og tænke meget på mig selv i denne Tour og ikke bruge for meget energi på at svare på alle spørgsmål, siger Fuglsang på holdets pressemøde fredag.

- Jeg gav de fleste masser af interviews og muligheder for at komme til Monaco i månederne op til Touren, så jeg håber også, I (pressen, red.) vil respektere en lille smule, at det nu handler om at køre løb og restituere.

- Jeg er i god form og har chancen for at lave et godt resultat. Så det er 100 procent mit mål, slår Fuglsang fast.

Siden sejren i Dauphiné foran topnavne som Chris Froome (Sky) og Richie Porte (BMC) har den danske klassementsrytter godt kunnet mærke den stigende interesse.

- Der er altid meget opmærksomhed fra den danske presse ved Touren og især i år efter min sejr i Dauphiné. Det har været vildere, siger han.

- Der har også været mere fra de internationale medier end normalt.

Fuglsang og Aru er som sagt begge blevet udstyret med en kaptajnrolle, og ifølge holdmanager Alexandre Vinokourov skal det give de bedste chancer for et stort resultat.

Målsætningen tager i hvert fald sigte på gule farver.

- Vi har to kaptajner, som er i god form og på et godt niveau. Vi er her for at kæmpe med om den gule trøje, men vi må se, om vi er stærke nok, lyder det fra Vinokourov.