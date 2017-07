Fuglsang vil minimere tidstab på enkeltstart

Første antydning af formen gives på enkeltstarten. Fuglsang ved godt, at han i den disciplin er lidt svagere end andre klassementfolk som Chris Froome (Sky) og Richie Porte (BMC), og derfor handler det om at begrænse tidstabet.

Men hvor stort et tidstab vil være acceptabelt på en 14 kilometer lang enkeltstart?

- Hvis vi snakker et sekund per kilometer, så vil det være tilfredsstillende, siger den danske Astana-rytter.

- Jeg håber på at køre en god enkeltstart, men forventer også at skulle minimere tidstabet. Jeg tror, at Richie Porte kommer til at køre rigtig stærkt, og også Chris Froome.

Fuglsang deler som udgangspunkt kaptajnrollen på Astana med Fabio Aru, men på et tidspunkt i løbet skal holdet satse på den af dem, som har vist sig stærkest.

Første sammenligning af de to kan laves lørdag, men det er slet ikke i Fuglsangs tanker endnu.

- Jeg tror, det er vigtigere at være den, som ligger bedst i klassementet, når vi kommer til den sidste uge. Men det er ikke det, vi tænker på nu, siger han.

Dog regner han med at slutte foran sin italienske klatrekollega lørdag.

- Jeg har forhåbentlig en fordel i forhold til Aru, fordi enkeltstarten er pandekageflad. Ruten er forholdsvis nem, så der skal power til, lyder det fra Jakob Fuglsang.