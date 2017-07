Fuglsang vil køre sig frem under Froomes radar

Tilbage står dog, at Froome lod Fuglsang køre, og den danske Astana-kaptajn håber, at han kan køre sig endnu tættere på podiet ved at holde sig under Froomes radar.

- Jeg er stadig på en afstand i klassement, hvor han måske ikke vil koncentrere sig så meget om mig endnu, siger Fuglsang, som på femtepladsen er 1 minut og 37 sekunder efter den førende brite.

Fabio Aru er på andenpladsen med blot 18 sekunder op til Froome, og Jakob Fuglsang håber, at hans position lidt længere tilbage kan blive brugt taktisk for ham og Aru.

- Vi er nødt til at køre intelligent, for Froome vil nok i første omgang køre efter Fabio Aru, Romain Bardet og Rigoberto Urán i klassementet, men vi skal finde en måde at udnytte det på, siger Fuglsang.

- Jeg håber, vi kan bruge det som en fordel.

Inden de taktiske slag i toppen af klassementet skal udfoldes, venter der dog to flade etaper tirsdag og onsdag.

Derefter kommer der to bjergetaper.