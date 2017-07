Fuglsang kritiserer Aru og ønsker kaptajnrolle alene

Det har Fuglsang tidligere givet udtryk for, og det understreger han nu i et noget hårdere verbalt angreb på italieneren.

Jakob Fuglsang mener, at det var en fejl, at Astana-holdkammeraten Fabio Aru angreb, da danskeren var i udbrud på 9. etape.

Aru angreb, da Fuglsang lå alene foran de øvrige favoritter på 9. etape. Det betød, at Chris Froome (Sky) og flere andre rivaler kørte kontra, kom op til Fuglsang og var ved at sætte Aru på stigningen.

- Havde Froome kørt til, så var det blevet en dyr dag for ham (Aru, red.). Han var ikke den stærkeste nede på det flade bagefter. Så sådan en dag skal man kende sine grænser.

- Det ikke et samarbejde, når din holdkammerat angriber efter dig, siger Fuglsang til TV2 Sport.

Danskeren ser helst, at han ikke kører de samme grand tours som Aru i fremtiden.

- Jeg håber at kunne køre en grand tour uden at skulle køre med ham, så jeg kan køre som kaptajn i stedet for, lyder det fra Fuglsang.

Han gik efter 9. etape til holdets sportslige ledelse med sin kritik af Aru.

- Jeg har sagt til sportsdirektørerne, at jeg ikke synes, det var okay. Det gav de mig egentlig ret i og sagde, det ikke var smart.

- Hvis vi skal have en fordel ud af at være to, så nytter det ikke noget, vi ligger og angriber hinanden, for så kan de andre profitere af det.

- Det skal ændre sig, hvis vi kører for at vinde. Og så skal Aru lære, at det også er en fordel for ham at kunne sidde på hjul, siger Fuglsang.