Fuglsang håber på karriereafslutning på dansk Tour-hold

Den 32-årige dansker fortæller til TV2 Sport, at han håber, at der i de kommende år bliver skabt et dansk hold med økonomi til at deltage i cykelsportens største løb.

Cykelstjernen Jakob Fuglsang (Astana) drømmer om at afslutte karrieren på et dansk cykelhold, der deltager i Tour de France.

- Det kunne være fedt at slutte karrieren på et dansk Tour-hold. Det kunne det helt sikkert.

- Og jeg håber da, at det kan lykkes, og at dem, der arbejder på det, får succes med det, siger Jakob Fuglsang til TV2 Sport.

I øjeblikket har Danmark ikke et hold på cykelsports fornemste klasse, den såkaldte World Tour.

Den tidligere cykelstjerne Bjarne Riis og forretningsmanden Lars Seier Christensen har tidligere annonceret, at de arbejder på at skabe et nyt World Tour-hold.

I øjeblikket driver de Team Veloconcept, der har status af kontinentalhold.

- Jeg synes også, at cykelsporten er populær nok i Danmark, til at der burde være nogen, der er interesserede i at støtte sådan et hold, siger Jakob Fuglsang til TV2 Sport.

For nylig forlængede Tour-klassementets nummer fem sin kontrakt med Astana frem til og med 2019, så der vil gå et par år, før han er fri til at lave en eventuel aftale med et dansk hold.

Onsdag køres Tourens 11. etape, hvor rytterne skal cykle 203 kilometer fra Eymet til Pau i Pyrenæerne.