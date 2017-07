Fuglsang håber på hårde bjergetaper i weekenden

Derfor håber danskeren også, at weekendens to bjergetaper bliver kørt med speederen trådt godt ned.

- De etaper har jeg set frem til. Det bliver fint at komme i nogle bjerge, hvor det går lidt mere op og ned. Jeg håber, der bliver gået lidt til den, og hvor der bliver tyndet lidt ud i feltet, så der er lidt færre at slås med, siger Fuglsang.

De to etaper lørdag og søndag byder også på flere nedkørsler - en disciplin Astana-danskeren er dygtig i, som han viste i Critérium du Dauphiné.

Her var det kun Fuglsang blandt favoritterne, som kunne matche Chris Froome (Sky) nedad, og det var med til at sikre ham den samlede sejr.

Efter tidstabet på 5. etapes bjergafslutning i Tour de France er danskeren godt halvandet minut efter førende Froome, men Fuglsang har ikke planer om at vinde tabt tid tilbage med angreb på weekendens nedkørsler.

Spørgsmål: Kunne du finde på at angribe på en af de mange nedkørsler?

- Nej, ikke lige umiddelbart. Det tror jeg ikke, lyder det fra Jakob Fuglsang.

En anden af klassementfolkene, Alberto Contador (Trek), er dog ikke afvisende over for at vise evner og lave forskelle i høj fart.

Det siger hans danske sportsdirektør, Kim Andersen. Contador er stadig kun 52 sekunder efter Froome, så han er så tæt på, at han ikke behøver at kaste sig ud i et vildt angreb.

Men det kan komme på tale.

- Han behøver ikke at lave noget impulsivt, når han stadig er med i gamet. Men hvis han taber mere tid, så er han nødt til at lave noget specielt. Men det tror jeg også stadig, han er villig til, siger Kim Andersen.

Spørgsmål: Kunne det være et angreb på en nedkørsel?

- Det er han i hvert fald ikke bange for.