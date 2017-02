Fuglsang forsøgte forgæves i norsk Oman-triumf

Jakob Fuglsang kørte for at overtage føringen i Tour of Oman, men Alexander Kristoff vandt etapen.

Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang (Astana) viser god form tidligt på sæsonen i Tour of Oman, hvor han på 4. etape forsøgte at køre sig i førertrøjen.

Det var Kristoffs anden etapesejr i årets Tour of Oman, hvor han også spurtede sig til sejr på første etape.

Etapen var ellers så kuperet, at et udbrud havde gode muligheder for at holde hjem, men Fuglsang og Küngs forspring nåede ikke at blive stort nok til, at sprinterholdene mistede interessen.

I spurten sejrede Kristoff foran italieneren Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) og den olympiske mester Greg Van Avermaet (BMC).

Fuglsang er fortsat på tredjepladsen i klassementet, men endte med at tabe tre sekunder til førende Ben Hermans (BMC), så der nu er 13 sekunder op.

Søren Kragh Andersen (Sunweb), der vandt torsdagens etape, er nummer ni i klassementet med 24 sekunder op.

Lørdag køres næstsidste etape, som slutter med en stigning på godt 11 kilometer. Det giver god mulighed for ændringer i det samlede klassement.