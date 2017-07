Fuglsang er tilfreds trods tidstab på enkeltstart

Fuglsang tabte 42 sekunder til Chris Froome (Sky), som var klart bedst af favoritterne, mens Richie Porte (BMC), Nairo Quintana (Movistar) og Alberto Contador (Trek) alle kørte tider tæt på Fuglsangs.

Og danskeren var da også tilfreds med indsatsen trods den beskedne placering.

- Det gjaldt mere om at køre sikkert, når nu jeg ikke skulle køre for at vinde, siger Fuglsang.

- Det, man kunne tabe ved at ryge på røv og albuer, var trods alt mere, end man kunne vinde ved at trykke en gang mere, inden man gik ind i svingene. Hovedmålet var at komme sikkert igennem.

Især Richie Portes tid, som kun var syv sekunder bedre end Fuglsangs, vakte tilfredshed hos Astana-danskeren.

- Det kan selvfølgelig være en lille trøst, at Richie ligger nogenlunde på samme niveau. Han er trods alt en, man normalt skal regne med, når det er enkeltstarter, lyder det fra Jakob Fuglsang.

Midt i tilfredsheden over kun at have tabt en del tid til Froome var der også en smule ærgrelse hos Jakob Fuglsang.

- Jeg kom helskindet igennem, og det var førsteprioritet. Lige umiddelbart ville jeg gerne have kørt hurtigere. Følelsen er lidt tommelfinger op, men tiden er tommelfinger midt imellem, siger han.