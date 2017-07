Fuglsang ærgrer sig over tidstab og hylder Fabio Aru

Astanas Fabio Aru trak det første stik hjem, da han stak fra de andre og kørte alene over stregen på 5. etapes afsluttende kategori 1-stigning. Den helt store favorit til den samlede sejr i årets Tour, Chris Froome, kørte sig i gult.

Ryttere og ledere på Astana-mandskabet kunne juble over en flot etapesejr og vigtige sekunder til Aru, men midt i glæden måtte man også konstatere, at danske Jakob Fuglsang skuffede på den første tur i bjergene.

- Indtil de sidste seks kilometer var det ok, så blev det hårdt. De sidste to måtte jeg slippe, det er lidt ærgerligt, men Fabio råder heldigvis bod på det hele, sagde Fuglsang efter etapen til TV2.

Danskeren er blevet kaldt Arus medkaptajn, men nu må han nok i første omgang tage til takke med en rolle som italienerens vicekaptajn, efter han onsdag smed mere end et minut til Aru.

Fuglsang håber på bedre ben senere i Touren, når større og længere stigninger venter.

- Det er da ærgerligt, men stigninger som den her passer mig mindre godt. Forhåbentlig kan jeg gøre det bedre på senere bjergetaper, siger Fuglsang.

Efter hans flotte sejr i Critérium du Dauphiné i juni var der frygt nogle steder for, at Fuglsang havde toppet formen for tidligt i forhold til Tour de France.

- Jeg ville gerne have leveret lidt mere i dag. Måske har jeg toppet lidt for tidligt, men jeg tror, det er for tidligt at sige endnu. Måske skal jeg bare lidt i gang igen og lige vænne mig til varmen, sagde Fuglsang.

Og selv om Fuglsang var lidt skuffet over sin egen indsats onsdag, glæder han sig over, at Aru leverede varen. Også i forhold til positionskampen mellem holdene i feltet.

- Det er godt, han viser, at han er godt kørende. Forhåbentlig giver det også ro i feltet, hvor vi har fået lov til at slås for vores position, siger Fuglsang.