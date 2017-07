Fuglsang ærgrer sig over Arus angreb på Mont du Chat

Det betyder, at begge skal forsøge at sikre Astana det bedst mulige resultat i Touren, men måske den delte kaptajnrolle også kan spænde ben for ambitionerne.

På søndagens etape lykkedes det Fuglsang at køre væk fra de øvrige favoritter på den sidste stigning og skabe sig et forspring på næsten et halvt minut.

Men i favoritgruppen rykkede holdkammeraten Aru flere gange, og det fik trukket hele gruppen op til Fuglsang.

- I må spørge Aru om, hvad hans tanke var med det, men det er da klart, at jeg hellere havde set, at han holdt sig i ro, siger danske Jakob Fuglsang på mandagens pressemøde, hvor rytterne har hviledag.

De to kom sammen til mål med de øvrige bejlere til Tour-podiet og vandt endda over et minut på et par hårde konkurrenter som Nairo Quintana (Movistar) og Dan Martin (Quick-Step).

Derfor er Fuglsang heller ikke utilfreds med, hvordan etapen endte.

- Man ved aldrig, hvad der var sket, hvis ikke han havde gjort det. Alt i alt var det en god dag for os, og vi fik meget ud af det. Det kan vi først og fremmest glæde os over, siger Fuglsang.

Han slår fast, at der ikke er problemer i samarbejdet mellem ham og Aru.

- Umiddelbart er det (samarbejdet, red.) godt, og vi kørte også igennem begge søndag - for at hente Bardet, men egentlig mere for at tage tid fra Quintana, Dan Matin og hvem der nu lå bagved.

- Man ved aldrig, om den chance opstår igen. Det var også en del af motivationen. Jeg synes, det går fint, siger Fuglsang.