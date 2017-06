Fuglsang: Det er min største sejr i karrieren

Det siger Astana-rytteren, efter at han søndag vandt sin anden etape i løbet og endte øverst på medaljeskamlen.

Den samlede sejr i Criterium du Dauphiné er den største enkeltstående præstation i cykelkarrieren for Jakob Fuglsang.

- Det er en stor sejr, det er den største sejr for mig i et etapeløb. Det har været den bedste uge for mig i karrieren, siger Fuglsang til TV2 Sport.

- Det er ufatteligt. Jeg har været tæt på en gul trøje så mange gange. Så omsider at have den og så vinde løbet samtidig er utroligt, siger han.

Det lover godt forud for Tour de France, hvor Fabio Aru og Fuglsang formentlig skal dele lederrollen på holdet.

- Der er stadig lang tid til Touren. Vi må se, om jeg allerede er for langt fremme. Nu skal jeg tage det roligt frem til Touren.

- Vi har to gode kort. Både Aru og jeg ser stærke ud, og jeg tror, vi kommer til at dele rollen som kaptajn, siger Fuglsang.

Danskeren, som sidste sommer vandt OL-sølv i Rio, takkede sit hold og især Aru for en vellykket strategi på søndagens etape.

- Vi gjorde det sammen som hold. Vi gik ikke med på de andres taktik. Vi havde den samme idé. Vi ville hen til den sidste stigning. Taktikken gik vores vej, da Fabio var sammen med Alejandro Valverde.

- Daniel Martin angreb, og jeg gik med, og alt gik endelig vores vej. Det gik perfekt, og holdet var meget stærkt, og vi arbejdede godt sammen.

Richie Porte (BMC) endte med kun at være samlet ti sekunder efter Fuglsang, som var nervøs, efter han var kommet ind over målstregen.

- Jeg fik tiderne på de sidste kilometer. Jeg blev nødt at bevare roen for ikke at eksplodere. Så måtte jeg vente og se bagefter. Richie havde en hård dag alene, forklarer Fuglsang.

Han dedikerede sejren til sin afdøde holdkammerat Michele Scarponi samt sin kone, der snart skal føde.

- Sejren var for Michele og min kone, der venter barn, så jeg havde god motivation, lyder det fra Fuglsang.