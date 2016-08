Frygtindgydende Bayern ydmyger Bremen i sæsonåbner

Robert Lewandowski scorede tre gange, da Bayern München kørte Werder Bremen over i Bundesligaen fredag aften.

Robert Lewandowski scorede hattrick, da Bayern München skød Bundesligaen i gang med 6-0 over Werder Bremen.

Bayern München indledte den nye sæson i Bundesligaen med at vise topklasse fra første fløjt, da Werder Bremen hjemme blev rundbarberet med hele 6-0.

Det er der dog, da italienske Carlo Ancelotti har taget over som træner i stedet for Josep Guardiola, der er taget til Manchester City, og Ancelotti fik intet mindre end en drømmestart i jobbet.

Bayern München skulle ikke bruge mange minutter, før der blev disket op med topniveau, mens Werder Bremen fik en skrækkelig indledning på opgøret.

Efter ni minutters spil clearede Werder Bremens forsvar en bold. Den endte hos Xabi Alonso, der efter en enkelt berøring kanonerede bolden i mål med en flugter.

1-0-scoringen var som en magtdemonstration, og fire minutter senere slog hjemmeholdet igen til, da Franck Ribery med en lang, flad aflevering fornemt sendte Robert Lewandowski alene afsted mod Werder Bremens mål.

Lewandowski svigtede ikke og sendte køligt bolden op i krogen til 2-0.

Den polske stjerneangriber skulle blot bruge et minut efter pausen til at gøre det til 3-0, da han smukt drejede et indlæg fra Thomas Müller i mål.

Werder Bremen solgte i juni den danske forsvarsspiller Jannik Vestergaard til Borussia Mönchengladbach, og Werder Bremens forsvarsspil var i mange situationer i kampen nærmest katastrofalt.

Philipp Lahm gjorde det til 4-0 efter lidt over en time, da Lahm sparkede bolden i mål efter at have kombineret sig gennem Werder-forsvaret i skøn forening med Thomas Müller.

Thomas Müller lagde igen op til en scoring, da han med en flad pasning ind i feltet fandt en stormende Ribery, der tordnede bolden i mål til 5-0 i det 73. minut

Robert Lewandowski lukkede målfesten og fuldendte sit hattrick, da han på et straffespark gjorde det til 6-0 tre minutter senere.