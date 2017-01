Frustreret fløj: Vi røg ned i et hul og kom aldrig op

Fløjspilleren Lasse Svan mener efter nederlaget på 25-27 til Ungarn i søndagens ottendedelsfinale, at holdet var blevet trukket ned i tempo og aldrig formåede at skifte gear igen.

- VM startede fint, men så fik vi spillet os selv ned i et hul, som jeg egentlig var ret sikker på, at vi sagtens kunne komme ud af, når det gjaldt. Men det var altså ikke tilfældet, konstaterer Lasse Svan.

Gruppesejren var allerede sikret inden kampen mod Qatar, som derfor blev brugt til at give profilerne en pause.

Det gav forestillingen et skær af træningskamp, og præstationen blev derefter. Og det var altså den forberedelse, holdet gik ind til Ungarn-kampen med.

- Alligevel var der god optimisme, og vi regnede med at vi kunne finde det samme niveau, som vi havde i de første to kampe og til dels mod Sverige. Det er meget skuffende, at vi ikke var bedre på det punkt.

- Set i bakspejlet kan man godt sige, at vi har taget for afslappet på det, men jeg troede vi var bedre til at hive os op, og til trods for det svingende spil, ville vi være i stand til at hæve niveauet, siger Lasse Svan.

Det er første gang siden VM i 2005, at Danmark ikke formår at kvalificere sig til kvartfinalen.