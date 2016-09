Frustreret Murray skifter taktik og vinder tæt kamp i USA

Efter at have tabt andet sæt i sin kamp i tredje runde af US Open mod Paolo Lorenzi, skiftede Andy Murray taktik. Det gav pote, og skotten avancerede efter at have vundet med cifrene 7-6, 5-7, 6-2, 6-3.

Andy Murray var tydeligt frustreret i kampens start, mens han forsøgte at slå vinderslag mod den 34-årige italiener.