Frustreret Hobro-duo: Vi skulle have scoret

Undervejs i opgøret havde nordjyderne flere store chancer - én af dem tilfaldt Quincy Antipas, som tæt under mål formåede at dreje bolden forbi.

Offensivspilleren fra Zimbabwe var da også meget ærgerlig over den misbrugte mulighed.

- Vi skulle have vundet, og jeg skulle have scoret på min chance. Det havde været det vindende mål, som jeg ser det, siger Quincy Antipas.

Han havde svært ved at glæde sig over, at han er ved at nå det niveau, han havde, senest Hobro var i Superligaen.

- Det er altid dejligt at spille, og det er da også fint nok, at man kan sige, at man spillede okay, men når man ikke scorer, lægger det en dæmper på den samlede præstation. Jeg gjorde ikke det, jeg var sat på banen for, siger han.

Vito Hammershøy-Mistrati leverede også en stor afbrænder, da Hobro-midtbanespilleren var helt fri foran mål - efter forarbejde fra netop Antipas.

- Det var sort uheld, men omvendt skal jeg selvfølgelig også sparke den ind. Det var virkelig ærgerligt - men den er der næste gang, siger Vito Hammershøy-Mistrati.

Den 25-årige midtbanespiller havde svært at glæde sig over, at Hobro måtte nøjes med 0-0.

- Hvis du havde spurgt mig før kampen, havde jeg selvfølgelig været tilfreds, og jeg vil da heller ikke sige, at jeg er decideret utilfreds, men jeg ville godt nok gerne have haft tre point.

- Vi spillede en rigtig god kamp og kom frem til mange flere chancer, end man overhovedet kunne drømme om i Parken - så det er virkelig surt, at vi ikke vandt, siger Vito Hammershøy-Mistrati.