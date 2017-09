Froome udbygger Vuelta-føring med stærk tidskørsel

Froome var med en tid på præcis 47 minutter hurtigst af samtlige ryttere på den 40 kilometer lange tidskørsel, hvor Wilco Kelderman (Sunweb) var nærmeste trussel 29 sekunder efter.

Nibali blev noteret for tredjebedste tid næsten et minut langsommere end vinderen.

Sejren er Froomes anden i dette års Vuelta, hvor han også triumferede på 9. etape.

Publikumsfavoritten Alberto Contador (Trek) gjorde sit til at holde humøret højt i målområdet ved at blive første rytter under 48 minutter.

Han oksede til stor jubel over målstregen på en midlertidig førsteplads, da der kun var otte ryttere tilbage.

Siden blev han dog passeret i tabellen af Kelderman, Nibali og Ilnur Zakarin (Katusha), inden Froome satte tingene på plads som dagens sidste rytter.

Etapens store taber blev Esteban Chaves (Orica-Scott), hvis colombianske bjergben tydeligvis ikke er bygget til flade enkeltstarter.

Manden, der startede etapen som nummer fem i klassementet, tabte fire minutter til Froome og ligner ikke længere en trussel for briten.

Nu resterer der blot fem etaper af sæsonens sidste grand tour, og alt tyder på, at Froomes rivaler skal finde på noget helt ekstraordinært for at fravriste favoritten den samlede sejr.

Onsdag byder på en bjergetape med tre stigninger, heriblandt en meget stejl afslutning.