Froome tager trøjen tilbage efter stejl Matthews-triumf

Chris Froome (Sky) er tilbage i den gule førertrøje i Tour de France blot to dage efter at have mistet den.

Froome var derimod i stand til at køre i mål på syvendepladsen blot et sekund efter Matthews, der med etapesejren sagde tak til sit hold for hårdt arbejde i front for hovedfeltet det meste af dagen.

Noget af en dukkert for Aru, som ellers er i besiddelse af et godt antrit på de stejle stigninger. Men her placerede han sig tilsyneladende forkert ved foden af bakken og kom ikke med, da tempoet blev skruet i vejret.

På den måde blev det en overraskende afslutning på en etape, der ellers havde formet sig helt efter bogen.

Sunweb og BMC kontrollerede begivenhederne i hovedfeltet for at køre henholdsvis Matthews og Greg Van Avermaet (BMC) frem til en samlet finale.

Fem udbrydere kom tidligt afsted, men fik aldrig mere end to et halvt minuts forspring, og først da Thomas De Gendt (Lotto Soudal) mod slutningen forsøgte sig på egen hånd, kom der for alvor liv i etapen.

Knap 13 kilometer før mål lykkedes det dog for feltet at hente De Gendt, og heller ikke et par efterfølgende kontrastød gav resultat.

Dermed skulle det hele afgøres på den afsluttende, stejle stigning, og her var Michael Matthews stærkest, da han satte van Avermaet til vægs på de sidste 100 meter.

Aru kom i mål 25 sekunder efter vinderen, og Astana-kaptajnen må dermed erkende, at tiden i løbets mest prominente trøje blev kort i denne omgang.

Froome fører med 19 sekunder, inden rytterne søndag kører den sidste etape før hviledagen.