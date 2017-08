Froome tager sæsonens første etapesejr

Nogle var måske begyndt at stille spørgsmål ved, om Chris Froome (Sky) overhovedet kan vinde en etape i et cykelløb.

Froome trådte alene væk på de sidste 500 meter mod målstregen, og ingen formåede at hente løbets førende rytter.

Johan Esteban Chaves (Orica-Scott), der ligger nummer to i det samlede klassement, kom ind på andenpladsen

Dagens etape var en blandet omgang på 174 kilometer mellem Orihuela og Cumbre del Sol-stigningen ved byen Benitatxell.

Det meste af etapen var stort set flad, men det hele sluttede med, at rytterne to gange skulle over den samme stigning. Sidste gang fortsatte rytterne højere op mod målstregen. Her var stigningsprocenten visser steder på hele 25.

Et udbrud kom tidligt afsted med ti ryttere, men feltet holdt dem hele tiden inden for rækkevidde, og med 54 kilometer igen lød forspringet på lidt over to minutter.

Inde på den første stigning blev udbruddet hurtigt spredt, mens feltet trak en smule ind, og Marc Soler (Movistar) og Tobias Ludvigsson (FDJ) lå alene forrest.

Sky-holdet kontrollerede tempoet i feltet, og med 32 kilometer igen var forspringet på halvandet minut.

17 kilometer før mål lød forspringet på 30 sekunder, og etapesejren lignede et slag for favoritterne i feltet.

Det halve minuts forspring blev holdt med ti kilometer igen inden stigningen på de sidste fire kilometer.

Sky-holdet passede på Froome på vej ind mod stigningen og satte et drabeligt tempo.

Romain Bardet (AG2R) var første mand, der forsøgte sig med Enric Mas (Quick-Step) og Richard Carapaz (Movistar).

Med halvanden kilometer igen af den hidsige stigning var der samling, og Alberto Contador (Trek) skar tænder og lurede bag Froome.

David de la Cruz (Quick-Step) åbnede på de sidste 600 meter, som nærmest var en spurt, før Froome kørte væk. Contador kunne ikke følge med, mens Froome trådte hårdt til siddende i sadlen.

Johan Esteban Chaves satte efter, men kunne ikke stoppe Froomes succesridt.