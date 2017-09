Froome melder sig klar til VM i enkeltstart

Froome, der i denne sæson har vundet både Tour de France og Vuelta a España, tog bronze i enkeltstart ved OL i Rio sidste år.

- Jeg er glad for, at Chris Froome ønsker at afslutte sin sæson sammen med Storbritanniens landshold efter at have haft endnu et fantastisk år.

- Jeg ser frem til at se ham på en rute, der passer til hans styrker, siger den britiske landstræner Iain Dyer ifølge AFP.

Enkeltstarten bliver afviklet 20. september på en 31 kilometer lang rute, der indeholder en enkelt markant stigning. Ud over Froome stiller briterne med Stephen Cummings.

Til gengæld ser Storbritanniens hold i linjeløbet knapt så velbesat ud. Hverken Froome, Geraint Thomas eller Mark Cavendish er blandt de ni ryttere, briterne tropper op med 24. september.