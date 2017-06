Froome må undvære nøgleløjtnant i jagt på ny Tour-sejr

Torsdag blev Team Skys hold udtaget, og det var uden hollænderen Wouter Poels, der sidste år blev en nøgleløjtnant for Froome.

Poels er netop kommet tilbage i konkurrence, efter at han pådrog sig en knæskade i februar, men hans form er altså ikke vurderet god nok til Touren.

Derimod er ryttere som spanieren Mikel Landa og waliseren Geraint Thomas blandt de otte ryttere, der skal forsøge at hjælpe Froome til sejr.

Begge var impliceret i et voldsomt styrt i Giro d'Italia i foråret. Thomas udgik, mens Landa fuldførte løbet.

Nu er de begge klar til at indtage nøgleroller for Froome, der er motiveret for at hente den fjerde triumf i løbet.

- Tour de France er et specielt løb, og det ville være helt utroligt at vinde det for fjerde gang. Det motiverer mig meget at kunne vinde løbet for fjerde gang.

- Ethvert Tour de France har sin egen historie med forskellige måder at erobre den gule trøje på og forsøge at beholde den, siger Froome til holdets hjemmeside.

Team Skys hold ser sådan ud i sin helhed: Chris Froome, Sergio Henao, Vasil Kiryienka, Christian Knees, Michal Kwiatkowski, Mikel Landa, Mikel Nieve, Luke Rowe, Geraint Thomas.

Tour de France begynder 1. juli og slutter 23. juli.