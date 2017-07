Froome forsvarer sin føring og ligner en Tour-vinder

Det står klart, efter at Froome på lørdagens enkeltstart var bedre end samtlige sine rivaler i topstriden og udbyggede sin føring til 54 sekunder til klassementet.

Chris Froome (Sky) bliver søndag hyldet som vinder af Tour de France for tredje år i træk og for fjerde gang i alt.

Tilbage er kun paradeturen til Paris søndag aften, hvor ingen kan eller vil røre ved rækkefølgen i toppen af klassementet.

Traditionen foreskriver, at den sidste etape skal bruges til hygge i en afslappet atmosfære, inden der er lagt op til massespurt på Champs-Élysées.

Medmindre Froome overrasker sprinterne på sidste etape, kommer han til at vinde Touren uden at have vundet en etape undervejs.

På lørdagens enkeltstart var han seks sekunder langsommere end Maciej Bodnar (Bora), der vandt foran sin polske landsmand Michal Kwiatkowski (Sky).

Tidskørslen i Marseille bestod af 22,5 hovedsagelig flade kilometer, hvor en meget stejl stigning undervejs dog var med til at ødelægge rytmen for mange af tempospecialisterne.

Ruten var tilsyneladende heller ikke en fordel for den franske hjemmebanehelt Romain Bardet (AG2R), som havde svært ved at få fart i cyklen.

Han indledte etapen som Froomes nærmeste rival, men måtte ud i et nervepirrende drama for at fastholde sin plads i top-3.

Det stod hurtigt klart, at Bardet måtte afgive andenpladsen til Rigoberto Urán, men til sidst kneb det også med at holde Mikel Landa (Sky) bag sig.

Båret frem af publikum på Stade Vélodrome kæmpede den desperate franskmand sig frem mod målstregen.

Til slut kunne Bardet udmattet konstatere, at han lige akkurat klarede den. Kun et sekund skilte ham fra den store skuffelse.

Tilbage er der kun 105 kilometer af den 104. udgave af Tour de France, som altså ender med en favoritsejr til Chris Froome.