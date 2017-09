Froome får revanche mod Nibali i belgisk Vuelta-triumf

Belgieren Sander Armée kom først over målstregen, da 18. etape af cykelløbet Vuelta a España blev kørt torsdag.

Efter onsdagens nedtur i bjergene var Chris Froome (Sky) stærkt kørende på torsdagens etape, og han tog vigtig tid fra sin forventet hårdeste konkurrent til den samlede sejr, Vincenzo Nibali.

Den italienske Bahrain-Merida-rytter mistede 21 sekunder til Froome.

Etapen indeholdt en stigning i kategori 2 og tre i kategori 3, herunder den afsluttende stigning op mod målstregen.

Det er 31-årige Sander Armées første etapesejr i Vueltaen i karrieren.

Magnus Cort (Orica-Scott) kom med i et udbrud på 20 ryttere, der oparbejdede et forspring på over 13 minutter på etapen

Danskeren var også i udbrud på onsdagens etape.

Magnus Cort blev dog sat fra udbrydergruppen på en stigning, blandt andre sammen med italienske Matteo Trentin (Quick-Step), der har vundet tre etaper i årets Vuelta.

Magnus Cort sluttede etapen som nummer 36, 10 minutter og 59 sekunder efter Sander Armée.

Få kilometer fra mål var Sander Armée og Aleksej Lutsenko (Astana) kørt fra de øvrige udbrydere.

Lutsenko havde allerede vundet en etape i årets Vuelta, og på dagen, hvor han fyldte 25 år, fik han muligheden for at tage etapesejr nummer to.

Der gik taktik i den blandt de to forreste på den afsluttende stigning, men Sander Armée viste stor styrke, da han kørte fra sin direkte konkurrent.

Aleksej Lutsenko måtte opgive ævred og var i mål 31 sekunder efter etapevinderen.

Gruppen med favoritterne kom i mål cirka ti minutter efter etapevinderen.

Efter onsdagens offensiv, hvor han satte Chris Froome, kunne Vincenzo Nibali ikke følge med og mistede tid til den førende Sky-rytter.

Samlet har Froome nu et forspring på 1 minut og 37 sekunder til Nibali.

Hollænderen Wilco Kelderman (Sunweb) er nummer tre, 2 minutter og 17 sekunder efter den førende brite.

Der resterer tre etaper i Vueltaen.