Froome er glad for status quo inden enkeltstart

De tre kom til mål sammen, hvor Bardet hentede fire sekunder på Froome på grund af bonussekunder, mens Urán blev sat med nogle meter i spurten og tabte to sekunder.

Chris Froome (Sky) forsøgte at stikke af fra Romain Bardet (AG2R) og Rigoberto Urán (Cannondale) på de sidste kilometer af 18. etape, men briten slap ikke væk.

Det giver en stilling inden den afgørende enkeltstart i Marseille lørdag, hvor Froome har 23 sekunder ned til Bardet og 29 sekunder ned til Urán.

Inden etapen var der 27 sekunder ned til begge.

Og briten er meget tilfreds med, at der er status quo efter det store bjergslag på Col d'Izoard på den sidste bjergetape torsdag.

- Jeg er glad for situationen, og jeg ser frem til enkeltstarten, siger Froome.

- Rigoberto Urán er min største trussel til enkeltstarten i Marseille. Blandt klassementsfolkene er han den næstbedste enkeltstartsrytter, så det er ham, jeg skal holde øje med, siger Froome.

Underforstået mener han, at han selv er den bedste.

Med det lille forspring er Chris Froome favorit til at bringe den gule trøje med til Paris søndag, men han ville gerne have udbygget forspringet lidt.

- Jeg ville gerne have taget lidt mere tid i dag, og jeg forsøgte at rykke, men både Bardet og Urán var hurtige til at reagere, siger Sky-kaptajnen.

- Det er cykelløb, og man er nødt til at risikere noget for at vinde. Hvis ikke Rigoberto havde reageret så hurtigt, som han gjorde, havde det måske lykkedes mig.

Fredagens let kuperede etape er slet ikke terræn for klassementsfolkene, så der vil stillingen i toppen forblive uændret.

Det hele afgøres på de 22,5 ensomme kilometer i Marseille lørdag.