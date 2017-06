Froome efter Fuglsang-lussing: Jeg bliver bedre i Touren

Sky-kaptajnen er alligevel tilfreds med optakten til Tour de France, selv om han ikke vandt.

- Jeg kom for at få en hård uges cykelløb, og det var præcis, hvad jeg fik. Jeg havde kun 19 dages cykelløb i benene inden Dauphiné, så jeg har ikke cyklet meget.

- Forhåbentlig kan dette være med til at skubbe mig i forhold til forberedelserne inden Touren, siger Froome ifølge AFP.

Selv om Froome ikke har vundet et eneste løb eller en etape i år, så tror briten stadig på, at han er klar til at forsvare sidste års samlede sejr i Touren.

- Hvis jeg ser på, hvor jeg var for et par uger siden i Romandiet Rundt, så virkede jeg til at være langt fra topformen.

- Jeg er blevet bedre og bedre over den seneste uge, og i det mindste bevæger jeg mig i den rigtige retning. Jeg føler, jeg er på rette vej, siger Froome.

Sky-sportsdirektør Nicolas Portal insisterer på, at Froome vil have langt mere at byde på, når han skal dyste om sejren i Touren. Og han nævner både Richie Porte (BMC) og Fuglsang som rivaler.

- Vi kom for at vinde, og vi så, at Richie var super stærk, og nu kan vi se, at Fuglsang helt sikkert også var meget stærk.

- De to ryttere var en anelse bedre end os, men vores hold gjorde det fantastisk hver dag.

- Froome er skridt for skridt på vej frem inden Touren. Han vil helt sikkert forbedre sig mere, siger Portal.