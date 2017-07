Froome afviser hævnakt mod Aru efter kontroversielt angreb

De to kom i nærkontakt med 32 kilometer til mål på den kuperede etape, da Froome pludselig drejede ind i Fabio Aru.

Chris Froome (Sky) afviser, at han med vilje kørte ind i sin italienske rival Fabio Aru (Astana) på søndagens dramatiske bjergetape i Tour de France.

Det fik flere kommentatorer og Twitter-brugere til at spekulere i, hvorvidt det var en bevidst hævnaktion fra Chris Froome side.

Kort forinden havde Fabio Aru nemlig sat et kontroversielt angreb ind på den gule trøje, mens Chris Froome havde mekaniske problemer på Mont du Chat.

Efter at have skiftet cykel lykkedes det dog Froome at indhente gruppen, hvorefter briten kørte ind i Aru på en stigning.

Froome afviser dog, at der var tale om en overlagt påkørsel og understreger i øvrigt, at han ikke var klar over, at Fabio Aru havde sat angrebet ind på Mont du Chat.

- Jeg så ikke hans angreb. Jeg havde for travlt med at ordne min cykel, siger Chris Froome ifølge The Telegraph.

- Da jeg kom tilbage til gruppen, kom jeg bare til at slingre lidt i en af svingene, tilføjer briten om sammenstødet med Aru.

Efter etapen forklarede Fabio Aru, at han ikke var klar over, at Chris Froome havde mekaniske problemer, da han angreb på Mont du Chat.

- Jeg ville angribe, da der var seks kilometer til toppen. Så hørte jeg i radioen, at Froome var stoppet, og så stoppede jeg også, siger italieneren ifølge The Telegraph.

Astana-rytteren tilføjer, at Chris Froome har beklaget sammenstødet.

- Han sagde faktisk undskyld. Det var ikke med vilje, siger Aru