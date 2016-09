Chris Froome går ikke med planer om et vildt Vuelta-udbrud i stil med det, Alberto Contador og Nairo Quintana lavede. Arkivfoto.

Froome: Vi forsøger næppe et vanvittigt Vuelta-angreb

Man skal ikke forvente et vildt angreb fra Chris Froome i jagten på at hente Nairo Quintana i Vueltaen.

Det har ført til, at Tour de France-vinderen Froome på andenpladsen i løbet er 3 minutter og 37 sekunder efter Quintana, og det dufter af colombiansk Vuelta-triumf.

På 15. etape af årets Vuelta a España førte et tidligt og overraskende angreb fra Alberto Contador (Tinkoff) og Nairo Quintana (Movistar) til, at Chris Froome (Sky) tabte mere end 2 minutter og 30 sekunder til Quintana i den røde førertrøje.

Men kunne Froome ikke forsøge et tilsvarende vildt angreb for at vinde noget af det tabte tilbage, vil nogle måske spørge sig selv.

Hvis nogle håber det, bliver de imidlertid sandsynligvis skuffede.

- Fra vores side er alt, som det plejer at være. Selv om vi er bagud, vil vi ikke nødvendigvis forsøge nogle vilde taktiske ting for at vinde tid tilbage, siger Froome ifølge cyclingquotes.com.

- Vi har en helt klar måde at køre på, og det vil vi holde os til nu og fokusere på enkeltstarten (fredag, red.).

Chris Froome er klar favorit til at besejre Quintana på enkeltstarten, men om han kan hente de små fire minutter, der kræves, på 37 kilometer, må siges at være stærkt tvivlsomt.

Den britiske Sky-stjerne kan dog også nøjes med at vinde lidt mindre tid, hvis han på sidste bjergetape lørdag kan hente yderligere tid på den colombianske klatrer.