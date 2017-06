Froome: Tour-trussel kommer fra andre end Quintana

Det mener den tredobbelte Tour-vinder Chris Froome (Sky), der regner med, at Quintanas deltagelse i det netop overståede Giro d'Italia vil kunne mærkes.

- De største trusler kommer fra de ryttere, der ikke kørte Giro d'Italia - Richie Porte, Alberto Contador og Romain Bardet.

- Jeg tror, det bliver hårdt for Nairo at køre både Giroen og Touren, siger Chris Froome i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

Quintana sluttede Giroen på andenpladsen efter Tom Dumoulin (Sunweb), og selv om forskellen på de to bedste kun var på 31 sekunder, lignede colombianeren en mand, der var et stykke fra sin tidligere styrke.

- Han kan godt gøre det bedre i Touren, for han er en rytter, der er bedre i den anden end i den første Grand Tour, mener Froome, der selv har brugt de seneste uger i træningslejr på Tenerife.

Han har et særligt godt øje til sin tidligere løjtnant Richie Porte, der nu er kaptajn for BMC.

- Richie har været fremragende i denne sæson, hvor han har vundet Tour Down Under og for nylig Romandiet Rundt. Efter min mening passer dette års Tour de France rigtig godt til ham, siger Chris Froome.

Denne sommers Tour de France begynder i Düsseldorf i Tyskland 1. juli og slutter i Paris 23. juli.