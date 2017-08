Froome: Jeg har et regnskab at gøre op med Vueltaen

- Jeg har i den grad et regnskab at gøre op med dette løb. Jeg er tre gange blevet nummer to, men jeg har en god følelse forud for dette års Vuelta, siger briten Chris Froome i en pressemeddelelse fra Sky.

Efter sejren i dette års Tour de France er Froome motiveret af at begå den sjældne bedrift at vinde Touren og Vueltaen samme år.

- Det føles, som om vi er på en meget stor mission i år i jagten på at vinde begge løb. Det er en enorm motivation for mig, siger han.

Froome, der blev nummer to i løbet i 2011, 2014 og 2016, får forstærkning til sit hold i forhold til Tour de France, da den stærke bjergrytter Wout Poels er blevet klar ovenpå knæskaden, der holdt ham ude af Touren.

Løjtnanten var en del af holdet, der blev offentliggjort mandag.

Sportsdirektør Dave Brailsford forventer, at det vil give holdet en fordel.

- Det bliver godt at få ham tilbage efter skaden, og det bliver hans mulighed for at sætte præg på et udfordrende år.

- Chris vil derudover få støtte fra en gruppe meget talentfulde ryttere, og jeg tror, at Vueltaen kan blive et stort øjeblik for Team Sky og Chris Froome, siger sportsdirektøren.

Ud over Froome og Poels består Sky-holdet af Mikel Nieve, Diego Rosa, David Lopez, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Ian Stannard og Christian Knees.

Vueltaen begynder på lørdag med en holdtidskørsel.