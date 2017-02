Frisparksperle sender afrikansk bronze til Burkina Faso

Små to minutter inde i overtiden var den tidligere FC København-spiller Daniel Amartey tæt på at sende bronzekampen ud i en straffesparkafgørelse.

Et hjørnespark endte hos Amartey, der ikke fik et ordentlig træf på bolden med panden. I stedet for 1-1 fes bolden ud over baglinjen, og kort efter kunne Burkina Faso-spillerne juble over tredjepladsen.

Africa Cup of Nations, der afholdes i Gabon, slutter søndag, når Cameroun møder Egypten i finalen.