French Open kyler tennisspiller ud efter kysseoverfald

21-årige Hamou spillede sig mandag ud af grand slam-turneringen med et nederlag i første runde til Pablo Cuevas fra Uruguay.

Den franske tennisspiller Maxime Hamou er kylet helt ud af French Open efter et upassende kysseoverfald på en tv-journalist.

Efterfølgende stillede franskmanden op til et interview med Eurosport-reporteren Maly Thomas. Gentagne gange under interviewet forsøgte Hamou at kysse den kvindelige journalist.

- Det var meget ubehageligt. Hvis vi ikke have været direkte igennem på tv, så havde jeg slået ham, sagde Maly Thomas efterfølgende til den franske udgave af netmediet Huffington Post.

Tirsdag har French Open-arrangørerne valgt at tage spillerens adgangspas til Roland Garros fra ham. Det betyder, at han ikke længere kan opholde sig på tennisanlægget.

- Turneringsdirektørerne har besluttet at slette Maxime Hamous akkreditering som følge af hans opførsel over for en journalist mandag, oplyser French Open i en udtalelse.

Tv-stationen Eurosport beklager også episoden.

- Maly er en højt respekteret journalist, og vi er glade for, at der nu kommer en fuld undskyldning.

- Vi undskylder samtidig over for seere, der kan være blevet berørt, siger en talsmand fra Eurosport.

Maxime Hamou, der rangerer som nummer 287 på verdensranglisten, tabte opgøret mod Pablo Cuevas med 6-3, 6-2 og 6-4.