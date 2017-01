Fremtiden tegner lys for dansk herretennis

Holger Rune og Elmer Møller, begge 13 år, rangerer som verdens to bedste tennisspillere på under 14 år.

- Jeg vil vinde grand slam-turneringer først som junior og senere som senior, lyder det fra Holger Rune.

Ordene minder om Caroline Wozniackis i 2001, da hun som 11-årig sagde til TV2, at hun ville være nummer et i verden.

Ni år senere blev drømmen til virkelighed for den danske tennisstjerne, og Holger Rune har et glimrende udgangspunkt for også at realisere sine ambitioner.

Aktuelt ligger han nummer et på ranglisten for spillere under 14 år hos Tennis Europe, der tæller spillere fra hele verden. Nummer to på listen er såmænd også en dansker i skikkelse af Elmer Møller, ligeledes 13 år.

De to er længere fremme i deres udvikling, end Wozniacki var på samme alder, vurderer Dansk Tennis Forbunds (DTF) sportschef, Jens Anker Buus Andersen.

- Piger plejer at være et år foran drengene, men aktuelt er Holger og Elmer foran Caroline, siger Jens Anker Buus Andersen.

Holger Rune startede med at spille tennis som seksårig og blev med det samme grebet. Han træner 3,5 timer om dagen, og dertil kommer en times fysisk træning.

- Både Holger og Elmer har haft gode trænere og er meget dedikerede. Og så har de rejst 20-30 uger om året og spillet de rigtige turneringer.

- I DTF ser vi gerne, at spillerne er færdigudviklede rent teknisk som 12-årige, og det opfylder de i hvert fald, forklarer DTF's sportschef om baggrunden for succesen.

Planen er, at både Holger Rune og Elmer Møller nu for alvor skal i gang med at spille om point til verdensranglisten for juniorer (U18) ved de såkaldte ITF-turneringer.

- Forhåbentlig kan de spille grand slam-turneringer for juniorer fra slutningen af 2018 og senest som 17-årige ligge i top-25 og derefter begynde at spille professionelle turneringer.

- Vi har store forhåbninger til dem, og de er gode bud på at blive professionelle. Men man går ikke bare lige i Wozniackis fodspor. Om deres talent rækker til top-200, top-100 eller top-10, er svært at spå om, siger Jens Anker Buus Andersen.

I denne uge prøvede Holger Rune og Elmer Møller kræfter med de bedste spillere i verden under 14 år ved Les Petits As, som er verdens største turnering for U14-spillere.

De var seedet som henholdsvis nummer et og to, men kunne dog ikke helt leve op til forventningerne. Elmer Møller måtte se sig slået i kvartfinalen, mens topseedede Holger Rune tabte i semifinalen lørdag.

I samme turnering havde Caroline Wozniacki i sin tid en kvartfinaleplads som sit bedste resultat.

- Det var vanvittigt flot dengang, og man tænkte, at "hun bliver god". Man går altid gerne i Carolines fodspor, og det er endnu sjovere, når nogen er foran hende, lyder det fra Jens Anker Buus Andersen.