Frederik Sørensen og Köln tager historisk EL-plads

Efter en sejr i sidste spillerunde på 2-0 hjemme over Mainz rykkede Köln fra syvende- til femtepladsen og sikrede dermed billetten til Europa i næste sæson.

Den danske forsvarsspiller Frederik Sørensen kan se frem til at skulle spille europæisk fodbold i næste sæson.

Jonas Hector scorede 1-0-målet kort før pausen, mens Yuya Osako slog sejren fast få minutter før tid.

Det er første gang i 25 år, at Köln skal spille europæisk fodbold.

Trods et nederlag på hele 2-6 til Bayer Leverkusen sluttede Hertha Berlin på sjettepladsen, der også giver Europa League-deltagelse.

Werder Bremen havde Thomas Delaney med i startopstillingen ude mod Borussia Dortmund, og holdet kunne med en sejr håbe på en Europa League-billet, hvis både Freiburg og FC Köln dummede sig.

Omvendt skulle Dortmund bruge en sejr, hvis man selv ville sikre den tredjeplads, som giver en plads i Champions Leagues gruppespil i stedet for playoffkampe for at komme i den fineste europæiske klubturnering.

Werder kom foran tidligt, men to flotte Dortmund-scoringer, blandt andet en smukt flugter af Pierre-Emerick Aubameyang, gjorde det til 2-1 ved pausen.

Mindre end et minut inde i anden halvleg gjorde Fin Bartels det til 2-2, og midtvejs tog Werder igen føringen ved Max Kruse.

En straffesparkscoring af Marco Reus bragte atter balance i regnskabet, og på endnu en straffesparkscoring, denne gang af Pierre-Emerick Aubameyang, vandt Dortmund 4-3.

Aubameyangs to scoringer betød samtidig, at han blev ligatopscorer med 31 mål - et mål mere end Robert Lewandowski fra Bayern München.

Dortmund slutter som nummer tre og går direkte i Champions League, mens Hoffenheim fik 0-0 mod Augsburg og med fjerdepladsen skal ud i kvalifikation for at komme i Champions League.

Freiburg tabte 1-4 i Bayern München, men da Werder ikke slog Dortmund, slutter Freiburg nummer syv.

Det giver som udgangspunkt ikke Europa League, men hvis Dortmund, som altså skal spille Champions League, vinder pokalfinalen over Eintracht Frankfurt, får Freiburg alligevel en tur ud i Europa.

Andreas Christensen og Jannik Vestergaard dannede centerforsvar for Borussia Mönchengladbach, som hjemme måtte nøjes med 2-2 mod Darmstadt med Patrick Banggaard på holdet.

Darmstadt og Ingolstadt rykker ned, mens Wolfsburg skal ud i to playoffkampe for at afværge nedrykning.