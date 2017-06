Frederik Rønnow vil gribe ny landsholdschance

Ligesom det var tilfældet i fire landskampe i efteråret, forhindrer en skade Schmeichel i at deltage, og Rønnow er klar til en ny tørn.

Kasper Schmeichel er egentlig det klare førstevalg i målet på det danske fodboldlandshold, men tirsdag aften mod Tyskland bliver det for femte gang Brøndbys Frederik Rønnow, som vogter målet på landsholdet.

Det plejer at gå godt for Danmark med den 24-årige Brøndby-målmand i buret. Hans foreløbige fire landskampe har givet tre sejre og en uafgjort, og kun to mål er gået ind.

- Det er stort for mig at få chancen. Jeg var udtaget til landsholdet første gang for halvandet år siden, og det er gået stærkt for mig. Jeg har haft en god sæson, og på landsholdet har jeg bidraget med det, som jeg gerne vil, når jeg har fået chancen.

- Jeg ved, jeg har noget at leve op til, og det håber jeg på at gå ud og levere mod Tyskland, siger Frederik Rønnow.

Han ved godt, at han selv med en pragtpræstation står bag Kasper Schmeichel, når Leicester-målmanden igen er landsholdsklar.

- Jeg ved, der er en chance nu, hvor Kasper ikke er her, for han er førstevalg, når han er med. Jeg får chancen, og det er op til mig selv at gribe den, siger Frederik Rønnow.

Landstræner Åge Hareide er meget tryg ved Rønnow.

- Frederik Rønnow har stået godt for os tidligere, og han er vel den målmand, som har været med i de kampe, hvor vi har fået flest point i VM-kvalifikationen.

- Han har tidligere leveret et godt stykke arbejde for landsholdet, og han har haft en god sæson for Brøndby, siger nordmanden.

Tirsdagens kamp spilles på Rønnows hjemmebane i Brøndby. Målmanden vil gerne skifte til en klub i udlandet efter sæsonen, og derfor kan kampen mod Tyskland blive hans sidste hjemmekamp på den københavnske vestegn.

- Jeg tænker ikke over, at det måske er min sidste kamp på Brøndby Stadion.

- Der har været meget snak om min fremtid det sidste år, og det vil ikke påvirke i nogen positiv retning, hvis jeg hele tiden gik og tænkte på, om det var min sidste eller næstsidste kamp, siger Rønnow.

Han forventes også at skulle stå lørdag aften, når Danmark møder Kasakhstan i VM-kvalifikationen.

Tirsdagens kamp mellem Danmark og Tyskland begynder klokken 20.45.