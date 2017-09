Frederik Løchte sørger for perfekt Davis Cup-åbning

Frederik Løchte vandt fredag 6-4, 6-2, 6-3 efter en time og tre kvarters overbevisende tennisspil.

I første sæt blev danskeren, der er nummer 557 i verden, brudt, så sydafrikaneren kom foran 4-3.

Det lignede dermed et tabt første sæt, men Frederik Løchte snuppede tre partier i træk og vandt sættet.

Nik Scholtz, der er nummer 402 i verden, fulgte med til stillingen 2-2 i andet sæt, inden Frederik Løchte vandt fire partier i træk og kom foran med 2-0 i sæt.

I tredje sæt var Frederik Løchte bagud med 0-2, men han vendte stillingen til en føring på 5-3. Kort efter servede danskeren uden problemer kampen hjem.

Generelt spillede Frederik Løchte flot tennis og var meget stabil i sine egne server, mens han brød modstanderen efter behag.

- Normalt har jeg det svært om fredagen. Men jeg var god til at holde presset og få ham ud at løbe.

- Jeg var ekstremt effektiv på mine breakbolde. Der var kun et parti, hvor jeg havde breakbolde, hvor jeg ikke udnyttede muligheden for at bryde, siger Frederik Løchte til DR.

Danskeren brød sydafrikaneren seks gange. Kun i første sæt havde Frederik Løchte et parti, hvor han havde mulighed for at bryde, men ikke magtede at udnytte den.

- Jeg er også glad for, at jeg afgjorde det i tre sæt. Det var vigtigt at komme godt fra start. Jeg er glad for, hvordan kampen forløb, siger Frederik Løchte.

Der er tale om en oprykningskamp til Davis Cup-turneringens næstøverste lag - kaldet Europa/Afrika gruppe 1. Det er niveauet under World Group, hvor verdens 16 bedste nationer befinder sig.

Ud over Frederik Løchte består det danske hold af Søren Hess-Olesen, Benjamin Hannestad og Thomas Kromann.

Hannestad skal senere fredag aften møde Lloyd Harris.