Franske og engelske spillere gik på banen til Oasis-sang

Oasis-sangen "Don't Look Back in Anger" rungede ud over Stade de France i Paris, da spillerne fra Frankrig og England tirsdag gik på banen til en venskabskamp.

Den følelsesladede optakt skete i respekt for ofrene for de nylige angreb i Manchester og London. Flere af de engelske tilskuere sang med på hittet, der blev udført af musikere og et kor fra det franske gendarmeri.