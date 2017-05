Fransk tennistalent nægter at give hånd til modstander

I tennissporten er det god skik at sige tak for kampen til sin modstander med et håndtryk.

Men den slagne franskmand Laurent Lokoli var så sur på Martin Klizan, at han nægtede at give hånd.

Efter tirsdagens French Open-nederlag i første runde gik Lokoli direkte hen til sin stol og verfede Klizan væk, da slovakken gik hen for at sige tak for kampen.