Fransk politi ransager PSG-stjerners hjem i skattesag

Den franske anklagemyndighed indledte i december en efterforskning i kølvandet på de såkaldte "Football Leaks-afsløringer".

Lækagerne handlede blandt andet om en række topspilleres økonomiske transaktioner.

Di Maria og Pastore bliver begge efterforsket i forbindelse med sagen. De mistænkes for at have placeret deres penge i skattely.

Politiet har også ransaget argentineren Emiliano Salas hjem. Han spiller for den fransk klub Nantes.

Storklubben Paris Saint-Germains hovedkontor blev også ransaget, bekræfter kilder til nyhedsbureauet AFP.

Historien blev først bragt af det franske onlinemedie Mediapart.

Ifølge mediet er ransagningerne de første, der bliver gennemført i forbindelse med sagen.

Ifølge Mediapart er Di Maria, der kom til klubben fra Manchester United i 2015, og Pastore mistænkt for at have skjult adskillige millioner euro på konti uden for skattemyndighedernes søgelys.

Paris Saint-Germain afviser alle beskyldninger om urent trav.

- Paris Saint-Germain har udleveret alle oplysninger og dokumenter om de to spillere, skriver klubben.

Ransagningerne sker få dage, før klubben skal spille sæsonens sidste kamp - pokalfinalen mod Angers på Stade de France.